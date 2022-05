Fête de la musique – samedi 25 juin 2022 Esprels, 25 juin 2022, Esprels.

Fête de la musique – samedi 25 juin 2022 Esprels

2022-06-25 18:00:00 – 2022-06-25

Esprels Haute-Saône Esprels

5ème Fête de la musique avec l’ASCE.

2 scènes – 7 formations – GRATUIT – Buvette et restauration

Cette fête est devenue, au fil du temps, un vrai petit festival dans les rues du quartier de la Fontaine Saint Desle ou à la salle des fêtes en cas de pluie. Annulée en 2020 et 2021, on y retrouvera les groupes qui ont bien voulu patienter et des petits nouveaux :

– 18h Batou’bled’arts – Création Bled’ARTS avec les résidents de la Mas Guy de Moustier Villersexel.

– 19h – Les Bratles (Chanson) https://youtu.be/ZMCbQNTQMUM

– 20h Lykassa (Reggae)

– 21h Les Pituites

– 22h Dornic’s Amer Therapy D.A.T (Stoner)

– 23h VYRYL (électro)

On vous attend nombreux pour fêter les 10 ans de l’association !

bledarts@gmail.com +33 6 45 61 43 06 http://bledarts.agendaculturel.fr/

Esprels

