Roquefort Salle polyvalente Landes, Roquefort Fête de la musique Salle polyvalente Roquefort Catégories d’évènement: Landes

Roquefort

Fête de la musique Salle polyvalente, 21 juin 2021-21 juin 2021, Roquefort. Fête de la musique

Salle polyvalente, le lundi 21 juin à 18:30 Entrée gratuite

Avec l’harmonie des petites Landes Salle polyvalente 40120 roquefort Roquefort Tambour Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T18:30:00 2021-06-21T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Roquefort Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle polyvalente Adresse 40120 roquefort Ville Roquefort lieuville Salle polyvalente Roquefort