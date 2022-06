Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-ChabanneSaint-Quentin-la-Chabanne Catégories d’évènement: 23500

Saint-Quentin-la-Chabanne

Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne, 18 juin 2022, Saint-Quentin-la-ChabanneSaint-Quentin-la-Chabanne. Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne

2022-06-18 – 2022-06-18

Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Saint-Quentin-la-Chabanne Place de l’église à partir de 18h

Boissons et restauration apportées par les participants et bien sûr les instruments de musiques… Un moment convivial pour que la population se retrouve sur fond musical entièrement libre et où toute improvisation sera la bienvenue. Place de l’église à partir de 18h

Boissons et restauration apportées par les participants et bien sûr les instruments de musiques… Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: 23500, Saint-Quentin-la-Chabanne Autres Lieu Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne Adresse Ville Saint-Quentin-la-ChabanneSaint-Quentin-la-Chabanne lieuville Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne Departement 23500

Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-ChabanneSaint-Quentin-la-Chabanne 23500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin-la-chabannesaint-quentin-la-chabanne/

Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne 2022-06-18 was last modified: by Fête de la Musique Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne Saint-Quentin-la-Chabanne 18 juin 2022 23500 Saint-Quentin-la-Chabanne

Saint-Quentin-la-ChabanneSaint-Quentin-la-Chabanne 23500