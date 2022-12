Fête de la musique Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Fête de la musique Saint-Pol-de-Léon, 24 juin 2023, Saint-Pol-de-Léon OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Saint-Pol-de-Léon. Fête de la musique Centre ville Saint-Pol-de-Léon Finistère

2023-06-24 17:30:00 – 2023-06-24 20:30:00 Saint-Pol-de-Léon

Finistère Saint-Pol-de-Léon Venez célébrer la musique sous toutes ses formes. Programme à venir. +33 6 87 77 91 04 https://saintpoldeleon.fr/fete-de-la-musique-4414 Saint-Pol-de-Léon

dernière mise à jour : 2022-12-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Centre ville Saint-Pol-de-Léon Finistère OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Ville Saint-Pol-de-Léon OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Saint-Pol-de-Léon lieuville Saint-Pol-de-Léon Departement Finistère

Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Saint-Pol-de-Léon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-de-leon-ot-roscoff-cote-des-sables-enclos-paroissiaux-saint-pol-de-leon/

Fête de la musique Saint-Pol-de-Léon 2023-06-24 was last modified: by Fête de la musique Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 24 juin 2023 Centre ville Saint-Pol-de-Léon Finistère OT ROSCOFF COTE DES SABLES ENCLOS PAROISSIAUX Saint-Pol-de-Léon Finistère finistère saint-pol-de-léon

Saint-Pol-de-Léon OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Saint-Pol-de-Léon Finistère