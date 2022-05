Fête de la musique Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Fête de la musique Saint-Pol-de-Léon, 24 juin 2022, Saint-Pol-de-Léon. Fête de la musique Saint-Pol-de-Léon

2022-06-24 18:00:00 – 2022-06-24 22:30:00

Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon Venez célébrer la musique sous toutes ses formes en 3 lieux Saint-Politain : concerts dans le jardin de la médiathèque et place Michel Colombe et fanfare dans les rues piétonnes.

Programme complet à venir. +33 6 87 77 91 04 Venez célébrer la musique sous toutes ses formes en 3 lieux Saint-Politain : concerts dans le jardin de la médiathèque et place Michel Colombe et fanfare dans les rues piétonnes.

Programme complet à venir. Saint-Pol-de-Léon

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville Saint-Pol-de-Léon Departement Finistère

Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-de-leon/

Fête de la musique Saint-Pol-de-Léon 2022-06-24 was last modified: by Fête de la musique Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 24 juin 2022 finistère saint-pol-de-léon

Saint-Pol-de-Léon Finistère