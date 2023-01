Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons

Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons, 17 juin 2023, Saint-Pal-de-Mons . Fête de la Musique Centre bourg Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

2023-06-17 – 2023-06-18 Saint-Pal-de-Mons

Haute-Loire La fête de la musique débarque le 17 juin de 17h à 1h du matin à Saint Pal de Mons, vous pourrez venir chanter, danser et passer un moment convivial autour de groupes talentueux ! Saint-Pal-de-Mons

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Mons Autres Lieu Saint-Pal-de-Mons Adresse Centre bourg Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Ville Saint-Pal-de-Mons lieuville Saint-Pal-de-Mons Departement Haute-Loire

Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons 2023-06-17 was last modified: by Fête de la Musique Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons 17 juin 2023 Centre bourg Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire