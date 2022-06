FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: 55300

FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Mihiel, 21 juin 2022

2022-06-21

Saint-Mihiel 55300 Plusieurs programmations disponible lors de la Fête de la musique à Saint-Mihiel : – Diffusion du film “Johnny Halliday », à la tombé de la nuit sur la place Bailleux

– Concert Pop Rock avec les SHAKER’S sur la Place Ligier Richier

– Le conservatoire de musique vous accueille en musique

– Le Tiers-Lieu vous accueille avec plusieurs activités : karaoké, duo bass/guitare,.. Le programme intégral : Au tiers-lieu

14h-16h30 : Kid A Mnésia

17h-18h30 : Karaoké

19h-20h duo basse/guitare Au conservatoire (Base de plein air)

17h30 : élèves du conservatoires

18h30 : chorale Samm’chante

19h : Jazz band

19h30 : ensemble vocal de Pierrefitte

20h : orchestre d’harmonie Place Ligier Richier à partir de 20h

Concert des SHAKER’S Place Bailleux à la nuit tombée

Retransmission du concert de Johnny au Pavillon de Paris en 1979 sur écran géant Scène ouverte de 18h à 22h30 Place Bailleux +33 3 29 89 15 11 Place Bailleux Centre ville Saint-Mihiel

