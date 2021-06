Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique, Saint-Michel-Chef-Chef FETE DE LA MUSIQUE Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef

FETE DE LA MUSIQUE Saint-Michel-Chef-Chef, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Michel-Chef-Chef. FETE DE LA MUSIQUE 2021-06-19 – 2021-06-19 Parking du Grand Escalier et Square de Jade Boulevard de l’Océan

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Retrouvez dès 19h, Manau et Gaby Bouyer au square de Jade, reprise de chansons françaises (Aznavour,Brel,Fugain etc…)

La fête de la musique continuera à partir de 21h au Grand Escalier à Tharon avec le groupe Rock’n’Run, reprise de Rock des années 70 à 2010 Après un hiver très complexe pour les artistes, la commune relance et favorise leur reprise.

La fête de la musique marquera le début de la saison estivale riche en évenement : musique, spectacles et animations pour tous vous attendent, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. mairie@stmichelchefchef.fr +33 2 40 64 99 99 http://www.stmichelchefchef.fr/ Après un hiver très complexe pour les artistes, la commune relance et favorise leur reprise.

La fête de la musique marquera le début de la saison estivale riche en évenement : musique, spectacles et animations pour tous vous attendent, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. Retrouvez dès 19h, Manau et Gaby Bouyer au square de Jade, reprise de chansons françaises (Aznavour,Brel,Fugain etc…)

La fête de la musique continuera à partir de 21h au Grand Escalier à Tharon avec le groupe Rock’n’Run, reprise de Rock des années 70 à 2010

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Michel-Chef-Chef Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Michel-Chef-Chef Adresse Parking du Grand Escalier et Square de Jade Boulevard de l'Océan Ville Saint-Michel-Chef-Chef lieuville 47.16552#-2.16734