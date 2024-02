Fête de la musique salle multifonctions Saint-Méen, samedi 22 juin 2024.

Fête de la musique salle multifonctions Saint-Méen Finistère

Venez passer la Fête de la musique à Saint-Méen avec les concerts de Mathis, Suzanne Emsevel et Last Minute

Buvette et restauration rapide sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 16:00:00

fin : 2024-06-22 20:00:00

salle multifonctions rue de la Mairie

Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne mimilacressonniere@laposte.net

L’événement Fête de la musique Saint-Méen a été mis à jour le 2024-02-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne