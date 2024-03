Fête de la Musique Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau, vendredi 21 juin 2024.

Fêtons l’été au rythme de la musique

Dans toute la ville, concerts gratuits et de différents genres musicaux.

A partir de 18h, artistes amateurs et semi-professionnels se produiront sur différentes scènes, situées sur l’avenue de la République, parking ds saules, devant l’hôtel de ville, Grande Halle, jardin public des ‘ éléments et dans l’église.

Y figureront les groupes, Noiseless, hashtag 125 et Twins, le duo Sciapo, les ateliers de la Malle aux Arts ou encore les élèves de l’école de musique du Pays d’Arles.

Sur les scènes ouvertes, vous découvrirez les groupes ou artistes solos tels que Coda Groov, Bed Rock, Anaïs et le collectif Unis-Vers dont ce sera la première participation.

Les Wacky Skulls Dancers vous initieront à la danse country, les membres du Chœur Saint Martin vous inviteront à chanter avec eux lors d’un concert participatif à 20h30 dans l’Église. Ambiance électro au jardin public des 4 éléments, et la Grande Halle prendra des airs de boîte de nuit avec le DJ Stéphane Del Corso. .

Centre de Développement Culturel Avenue de la République, place François Mitterrand, place Georges Brassens…

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

