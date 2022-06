Fête de la Musique Saint-Jean-Saverne Saint-Jean-Saverne Catégories d’évènement: 67700

Saint-Jean-Saverne

Fête de la Musique Saint-Jean-Saverne, 25 juin 2022, Saint-Jean-Saverne. Fête de la Musique Saint-Jean-Saverne

2022-06-25 – 2022-06-25

Saint-Jean-Saverne 67700 Saint-Jean-Saverne Au programme : – première partie : 19 h 30 : groupe vocal « Mélo-Méli », chansons françaises – deuxième partie : 21 h : « L’Art Scène » , variétés françaises et rock, guitare, chant Tarte flambée à partir de 19 h. +33 3 88 91 69 45 Au programme : – première partie : 19 h 30 : groupe vocal « Mélo-Méli », chansons françaises – deuxième partie : 21 h : « L’Art Scène » , variétés françaises et rock, guitare, chant Tarte flambée à partir de 19 h. Saint-Jean-Saverne

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 67700, Saint-Jean-Saverne Autres Lieu Saint-Jean-Saverne Adresse Ville Saint-Jean-Saverne lieuville Saint-Jean-Saverne Departement 67700

Saint-Jean-Saverne Saint-Jean-Saverne 67700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-saverne/

Fête de la Musique Saint-Jean-Saverne 2022-06-25 was last modified: by Fête de la Musique Saint-Jean-Saverne Saint-Jean-Saverne 25 juin 2022 67700 Saint-Jean-Saverne

Saint-Jean-Saverne 67700