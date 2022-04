Fête de la musique – Saint-Germain-de-Clairefeuille Saint-Germain-de-Clairefeuille Saint-Germain-de-Clairefeuille Catégories d’évènement: Orne

2022-06-18

Saint-Germain-de-Clairefeuille Orne Saint-Germain-de-Clairefeuille Venez célébrer la fête de la musique à Saint-Germain-de-Clairefeuille ! Au programme : des concerts, un pique-nique partagé (apporter votre panier sur place) et une buvette.

