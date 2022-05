Fête de la musique Saillans Saillans Catégories d’évènement: 26340

Saillans 26340 L’association l’Oubliette propose une scène ouverte en plein centre du village. Musiciens inscrivez-vous au 04 75 21 50 30 ! Buffet, buvette. lelouisxi@gmail.com +33 4 75 21 50 30 http://www.lelouis11.com/ Saillans

