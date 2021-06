Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne 61110, Sablons sur Huisne Fête de la musique Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: 61110

Fête de la musique Sablons sur Huisne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Sablons sur Huisne. Fête de la musique 2021-06-19 – 2021-06-19 Place du Général de Gaulle Condé sur Huisne

Sablons sur Huisne 61110 Sablons sur Huisne De 17h30 à 19h : concert des élèves de l’école de musique (au 2 rue Clément Courteil Concert Assis).

À partir de 19h15 restauration sur la place du Général de Gaulle au Relais du Perche (sur réservation au 02 33 73 07 68) en musique avec Sandrine Chartier accordéoniste.

