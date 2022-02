Fête de la musique Rues Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Carnage Asso muscadeath organise lors de la fete de la musqiue de Vallet, 2 scènes metal. l’Extreme Stage avec 5 groupes de metal extrème, Death, black, Thrash, Grind La Metal Rock stage avec 4 groupes de punk, Hardcore, Heavy ou Metal Des 19H le samedi 11 juin dans les rues de Vallet. Bar et restauration sur place Gratuit !

10 scenes dont 2 Metal avec 9 groupes organisées par Carnage Asso Muscadeath – Bar et restauration sur place – dès 19H Rues boulevard stéphane pusterle Vallet Loire-Atlantique

