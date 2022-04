Fête de la Musique Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Fête de la Musique Roquebrune-Cap-Martin, 21 juin 2022, Roquebrune-Cap-Martin. Fête de la Musique Office d’Animation Touristique de Roquebrune Cap Martin 218 Avenue Aristide Briand Roquebrune-Cap-Martin

2022-06-21 – 2022-06-21 Office d’Animation Touristique de Roquebrune Cap Martin 218 Avenue Aristide Briand

Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes Roquebrune-Cap-Martin Concert à 20h30 Esplanade Jean Gioan dans le cadre de la fête de la Musique 2021.

Concert Pop Rock avec le groupe Blind River +33 4 92 10 48 48 Office d’Animation Touristique de Roquebrune Cap Martin 218 Avenue Aristide Briand Roquebrune-Cap-Martin

