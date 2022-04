Fête de la Musique Rognonas Rognonas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognonas

Fête de la Musique Rognonas, 17 juin 2022, Rognonas. Fête de la Musique Rognonas

2022-06-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-17

Rognonas Bouches-du-Rhône Rognonas 17h : Mini concert de l’Ecole de musique.

20h30 : repas Moules-frites.

Réservation : Chez Florence, Place Charles Gontier ou Café de la Bourse, 1 Rue Saint-Roch.

21h30 : Soirée dansante avec l’Orchestre Mascara.



Buvette tenue par le Comité des Fêtes à partir de 18h. Fête de la Musique à Rognonas. +33 4 90 90 00 33 17h : Mini concert de l’Ecole de musique.

20h30 : repas Moules-frites.

Réservation : Chez Florence, Place Charles Gontier ou Café de la Bourse, 1 Rue Saint-Roch.

21h30 : Soirée dansante avec l’Orchestre Mascara.



Buvette tenue par le Comité des Fêtes à partir de 18h. Rognonas

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rognonas Autres Lieu Rognonas Adresse Ville Rognonas lieuville Rognonas Departement Bouches-du-Rhône

Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rognonas/

Fête de la Musique Rognonas 2022-06-17 was last modified: by Fête de la Musique Rognonas Rognonas 17 juin 2022 Bouches-du-Rhône Rognonas

Rognonas Bouches-du-Rhône