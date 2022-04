Fête de la Musique Rognes Rognes Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognes

Fête de la Musique Rognes Rognes, 21 juin 2022, Rognes. Fête de la Musique Rognes Cours Saint Etienne Centre Village Rognes

2022-06-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-21 23:00:00 23:00:00 Cours Saint Etienne Centre Village

Rognes Bouches-du-Rhône Programmation 2022 en cours. Chaque année, la commune a le plaisir d’accueillir un groupe musical afin de fêter le début de l’été dans une ambiance conviviale et chaleureuse. office.tourisme@rognes.fr +33 4 42 50 13 36 Programmation 2022 en cours. Cours Saint Etienne Centre Village Rognes

dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rognes Autres Lieu Rognes Adresse Cours Saint Etienne Centre Village Ville Rognes lieuville Cours Saint Etienne Centre Village Rognes Departement Bouches-du-Rhône

Rognes Rognes Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rognes/

Fête de la Musique Rognes Rognes 2022-06-21 was last modified: by Fête de la Musique Rognes Rognes Rognes 21 juin 2022 Bouches-du-Rhône Rognes

Rognes Bouches-du-Rhône