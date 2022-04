Fête de la musique Riquewihr Riquewihr Catégories d’évènement: 68340

Riquewihr

Fête de la musique Riquewihr, 17 juin 2022, Riquewihr. Fête de la musique Riquewihr

2022-06-17 18:00:00 – 2022-06-17

Riquewihr 68340 Quoi de plus agréable que de fêter la musique entre amis ? Profitez de cette soirée grâce aux animations diverses et les concerts sur la place Fernand Zeyer ! Quoi de plus agréable que de fêter la musique entre amis ? Profitez de cette soirée grâce aux animations diverses et les concerts sur la place Fernand Zeyer ! +33 7 71 86 38 27 Quoi de plus agréable que de fêter la musique entre amis ? Profitez de cette soirée grâce aux animations diverses et les concerts sur la place Fernand Zeyer ! Riquewihr

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: 68340, Riquewihr Autres Lieu Riquewihr Adresse Ville Riquewihr lieuville Riquewihr Departement 68340

Riquewihr Riquewihr 68340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riquewihr/

Fête de la musique Riquewihr 2022-06-17 was last modified: by Fête de la musique Riquewihr Riquewihr 17 juin 2022 68340 Riquewihr

Riquewihr 68340