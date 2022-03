Fête de la Musique Rion-des-Landes Rion-des-Landes Catégories d’évènement: Landes

Fête de la Musique Rion-des-Landes, 18 juin 2022, Rion-des-Landes. Fête de la Musique Médiathèque Henri Emmanuelli 232 rue François Mauriac Rion-des-Landes

2022-06-18 10:30:00 – 2022-06-18 11:30:00 Médiathèque Henri Emmanuelli 232 rue François Mauriac

Rion-des-Landes Landes Rion-des-Landes EUR La médiathèque et le Conservatoire des Landes vous propose un concert pour fêter, avec un peu d’avance, la Musique et le printemps. La médiathèque et le Conservatoire des Landes vous propose un concert pour fêter, avec un peu d’avance, la Musique et le printemps. +33 5 58 57 38 16 La médiathèque et le Conservatoire des Landes vous propose un concert pour fêter, avec un peu d’avance, la Musique et le printemps. Médiathèque Rion

Médiathèque Henri Emmanuelli 232 rue François Mauriac Rion-des-Landes

