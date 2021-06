Bouliac Parc de Vialle Bouliac, Gironde Fête de la musique reportée au 2 juillet Parc de Vialle Bouliac Catégories d’évènement: Bouliac

Vu les contraintes sanitaires les concerts de la fête de la musique sont reportés au vendredi 2 juillet. ——————————————————————————————————– ### Le groupe **Cheeky Brass** se produira sur scène aux cotés de l’association **MusicÀBouliac**. **Cheeky Brass** : Influencé par le Pocket Brass Band de Ray Henderson et Bonerama de Mark Mullins, ou encore par les musiciens Jonarhan Sass, Dizzy Gillespie et Gerry Mulligan, le Cheeky Brass vous transportera à coup sûr dans son univers musical populaire et festif ! Avec Mathieu Tarot à la trompette, Gaëtan Martin au trombone, Fred Dupin au sousaphone (tuba), et Didier Ottaviani à la batterie. A partir de 19h – Buvette sur place orchestrée par l’association Amanieu de Bouliac. => Apporter votre pique-nique, des tables et des chaises seront à votre disposition. _Dans le respect des règles sanitaires._ [_[https://www.ville-bouliac.fr/fete-de-la-musique-6/](https://www.ville-bouliac.fr/fete-de-la-musique-6/)_](https://www.ville-bouliac.fr/fete-de-la-musique-6/)

