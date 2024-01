Fête de la Musique Rencontre mélodico-patoisante Bibliothèque de Larajasse Larajasse, samedi 22 juin 2024.

Fête de la Musique Rencontre mélodico-patoisante Rencontre patoisante à Larajasse avec la Compagnie ClicClac ! Samedi 22 juin, 16h00 Bibliothèque de Larajasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T16:00:00+02:00 – 2024-06-22T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-22T16:00:00+02:00 – 2024-06-22T17:30:00+02:00

Depuis plusieurs années le groupe de patoisant et patoisantes de Larajasse a disparu malgré une vivacité du francoprovençal dans ce village. À l’occasion de la Fête de la Musique, TAPE-DRU propose aux locuteurs et locutrices jarsaires et aux ancien·nes de la maison de retraite de se retrouver autour de souvenirs et de chansons partagées. Ouvert au public.

Bibliothèque de Larajasse Parc des Platanes 69590 Larajasse Larajasse 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes