Fête de la musique Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Reichshoffen

Fête de la musique Reichshoffen, 21 juin 2022, Reichshoffen. Fête de la musique Reichshoffen

2022-06-21 18:00:00 – 2022-06-21 23:59:00

Reichshoffen Bas-Rhin Reichshoffen Lors de cette soirée de Fête de la Musique, prestations amateurs (Musique Municipale, Ecole de Musique du Canton de Niederbronn-les-Bains…) ouvrent le bal avant de laisser la place à des groupes et artistes professionnels locaux qui clôtureront la soirée. Une association locale assure la restauration (tartes flambées). Accès à la Cour des Tanneurs depuis la rue de la Schmelz à Reichshoffen. Lors de cette soirée de Fête de la Musique, prestations amateurs ouvrent le bal avant de laisser la place à des groupes et artistes professionnels locaux. +33 3 88 80 89 30 Lors de cette soirée de Fête de la Musique, prestations amateurs (Musique Municipale, Ecole de Musique du Canton de Niederbronn-les-Bains…) ouvrent le bal avant de laisser la place à des groupes et artistes professionnels locaux qui clôtureront la soirée. Une association locale assure la restauration (tartes flambées). Accès à la Cour des Tanneurs depuis la rue de la Schmelz à Reichshoffen. Reichshoffen

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Reichshoffen Autres Lieu Reichshoffen Adresse Ville Reichshoffen lieuville Reichshoffen Departement Bas-Rhin

Reichshoffen Reichshoffen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reichshoffen/

Fête de la musique Reichshoffen 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique Reichshoffen Reichshoffen 21 juin 2022 Bas-Rhin Reichshoffen

Reichshoffen Bas-Rhin