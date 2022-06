FÊTE DE LA MUSIQUE Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: 88110

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-18 23:59:00

Raon-l’Étape 88110 Raon-l’Étape Vosges Les bars et restaurants de Raon l’Etape proposent différents concerts dans toute la ville avec : Dirty Pink Pyjamas, Les Tri’Potes, Fusion Live (Union, Relais Lorraine Alsace et Pizzéria des Amis), Event’Animation (O’Délice et snack L’Américain), HD Rock (bar du petit pêcheur), Red Variety (Quai de la Victoire).

A l’église Saint-Luc : audition autour du grand orgue par Paul Mérou et Victor Noël, élèves du Conservatoire de Nancy (à 21h). +33 3 29 41 66 67 Raon-l’Étape

