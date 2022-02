Fête de la Musique Quiberville Quiberville Catégories d’évènement: Quiberville

Venez fêter la musique dans la station balnéaire de Quiberville ! L'entente Vienne et Saâne, club de football local sera aux manettes avec une programmation d'artistes locaux à suivre !

