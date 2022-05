Fête de la musique Putanges-le-Lac, 18 juin 2022, Putanges-le-Lac.

Fête de la musique Rue de la Pommeraie Rabodanges Putanges-le-Lac

2022-06-18 – 2022-06-18 Rue de la Pommeraie Rabodanges

Putanges-le-Lac 61210

En cette occasion le [K]Rabo organise une soirée, où musique et barbecue feront très bon ménage.

Si vous souhaitez rejoindre cette aventure en tant que musiciens ou bénévoles vous êtes les bienvenu(es)…

Enfants et adultes, n’hésitez pas à contacter Laurette au 06.79.88.47.88 pour rejoindre la programmation musicale.

Le concert des enfants se déroulera de 17h00 à 19h00 et celui des adultes de 20h00 à 00h00.

Pour celles et ceux qui souhaitent nous aider durant cette journée en tant que bénévoles veuillez contacter Jérôme au 07.50.28.08.33.

Plusieurs pôles ont besoin de vous, le pôle bar, rangement, frites, gâteaux (plus il y aura de monde plus la soirée sera réussie !).

Le [K]Rabo fait également appel à vos talents de chef pour nous concocter de supers bons gâteaux !

Merci par avance à toutes les personnes qui désirent nous donner un coup de main

