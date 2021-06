Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire, Preuilly-sur-Claise Fête de la musique Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Preuilly-sur-Claise

Fête de la musique Preuilly-sur-Claise, 20 juin 2021-20 juin 2021, Preuilly-sur-Claise. Fête de la musique 2021-06-20 13:30:00 – 2021-06-20 20:00:00

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Preuilly-sur-Claise De 14h à 15h30: concert des batteurs de l’école de musique

De 14h à 15h30: concert des batteurs de l'école de musique

De 15h30 à 19h30 : bal gratuit avec l'orchestre de 6 musiciens « Show Time » mairie-preuilly@orange.fr +33 6 30 03 94 02

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Preuilly-sur-Claise Étiquettes évènement : Autres Lieu Preuilly-sur-Claise Adresse Ville Preuilly-sur-Claise lieuville 46.85432#0.92966