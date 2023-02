Fête de la musique Pré’en Bulles Le Vigeant Le Vigeant Catégories d’Évènement: Le Vigeant

Vienne

Fête de la musique Pré’en Bulles, 21 juin 2023, Le Vigeant Le Vigeant. Fête de la musique La Gare – Pré’en Bulles Le Vigeant Vienne Pré’en Bulles La Gare –

2023-06-21 – 2023-06-21

Pré’en Bulles La Gare –

Le Vigeant

Vienne Le Vigeant La fête de la musique anime la prairie de Pré’en Bulles le 21 juin 2023.

Les amateurs de musique bénéficieront de divers animations à partir de 20h ainsi que la venue d’un groupe musical pour continuer la soirée jusqu’à »pas d’heure » et dans une atmosphère festive! Soirée musicale avec groupe +33 7 89 08 01 85 pré’en bulles

Pré’en Bulles La Gare – Le Vigeant

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Vigeant, Vienne Autres Lieu Le Vigeant Adresse Le Vigeant Vienne Pré'en Bulles La Gare - Ville Le Vigeant Le Vigeant lieuville Pré'en Bulles La Gare - Le Vigeant Departement Vienne

Le Vigeant Le Vigeant Le Vigeant Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vigeant le vigeant/

Fête de la musique Pré’en Bulles 2023-06-21 was last modified: by Fête de la musique Pré’en Bulles Le Vigeant 21 juin 2023 La Gare - Pré'en Bulles Le Vigeant Vienne Le Vigeant Vienne Pré'en Bulles Le Vigeant vienne

Le Vigeant Le Vigeant Vienne