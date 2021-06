FÊTE DE LA MUSIQUE – PRADES-LE-LEZ Prades-le-Lez, 21 juin 2021-21 juin 2021, Prades-le-Lez.

FÊTE DE LA MUSIQUE – PRADES-LE-LEZ 2021-06-21 – 2021-06-21

Prades-le-Lez 34730 Prades-le-Lez

Afin de s’adapter aux protocoles sanitaires en vigueur, la Fête de la Musique aura lieu cette année avec un accueil du public en configuration assise.

De 21h à 22h30, MARAKUJAH SEEDS AND FRIENDS, c’est avant tout une bande de pote. On y retrouve des artistes aux inspirations Dance hall et Roots, proposant du Ragga dans un registre parfois électro, parfois Hip-hop conscient, aux paroles et messages clairs, plein de vérités et surtout amenant une positive attitude d’amour et de partage.

On peut dire qu’ils ont réussi à mélanger, revoir les styles, cassant les codes tout en restant fidèles à leur première vibes et origines du reggae, véritables Lions scéniques à l’énergie débordante!!!!

Ce qui les animent, c‘est de semer des graines de “positivités” à l’aide de textes engagés et remplis d’amour sur des sonorités variées.

https://www.prades-le-lez.fr/Accueil/86/910

dernière mise à jour : 2021-06-10 par