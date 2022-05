Fête de la musique Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Catégories d’évènement: Nièvre

Pouilly-sur-Loire Nièvre En famille ou avec des amis, venez vous amuser lors de la Fête de la Musique à Pouilly-sur-Loire. C’est le groupe Black_Us qui vous fera danser. Ce concert est offert par la municipalité, avec la participation de l’Association des commerçants de Pouilly-sur-Loire. +33 3 86 39 12 55 https://www.mairie-pouillysurloire.fr/ En famille ou avec des amis, venez vous amuser lors de la Fête de la Musique à Pouilly-sur-Loire. C’est le groupe Black_Us qui vous fera danser. Ce concert est offert par la municipalité, avec la participation de l’Association des commerçants de Pouilly-sur-Loire. Pouilly-sur-Loire

