Fête de la Musique
2 Rue Onésime Reclus Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

2022-06-25

Profitez de la Fête de la musique pour découvrir les 4 groupes qui sont à l'affiche : Les Batteurs Rient, Volubiles Klington, Beef Jerky et Maudit Building. 
Boissons, sandwichs sur place. 
Quais ou salle des fêtes selon météo.

