FETE DE LA MUSIQUE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

FETE DE LA MUSIQUE Pornic, 21 juin 2022, Pornic. FETE DE LA MUSIQUE Le Môle Esplanade de la Ria Pornic

2022-06-21 19:00:00 – 2022-06-21 23:00:00 Le Môle Esplanade de la Ria

Pornic Loire-Atlantique C’est l’événement que nous attendons tous avec impatience pour célébrer comme il se doit l’été et le renouveau. Une musique locale, un rendez-vous convivial adaptée à la situation sanitaire actuelle, afin de préserver la sécurité de toutes et de tous, tout en s’inscrivant dans la démarche de reprise +33 2 40 82 31 11 https://www.pornic.fr/evenement/fete-de-la-musique-2021/ Le Môle Esplanade de la Ria Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Le Môle Esplanade de la Ria Ville Pornic lieuville Le Môle Esplanade de la Ria Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

FETE DE LA MUSIQUE Pornic 2022-06-21 was last modified: by FETE DE LA MUSIQUE Pornic Pornic 21 juin 2022 Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique