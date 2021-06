FETE DE LA MUSIQUE Pornic, 21 juin 2021-21 juin 2021, Pornic.

FETE DE LA MUSIQUE 2021-06-21 – 2021-06-21

Pornic 44210

-Sunflower – 19h

Duo mixte de guitare- voix, composé de Carolina Brandão et Carlos de Jesus au large répertoire de musiques dansantes et d’ambiance.

-Borderline – 20h

Borderline est un groupe de rock éclectique fondé en 2013 à Lausanne. Le groupe est composé d’une chanteuse (voix blues, soul), d’un bassiste, d’un guitariste et d’un batteur. Tout est dit dans leur nom, ils aiment jouer plusieurs styles de musique (rock, folk, blues…), être à la limite de toutes ces frontières musicales.

-7 Trees – 21h

Seven Trees forme son propre son tout à fait unique ; un paysage sonore électronique noir avec des arrangements de cordes séduisants tout en conservant une atmosphère glaciale, combiné à des voix agressives et obsédantes et subtilement chuchotées ; tout cela dans une production qui ne laissait rien à demander.

C’est l’événement que nous attendons tous avec impatience pour célébrer comme il se doit l’été et le renouveau. Une musique locale, un rendez-vous convivial adaptée à la situation sanitaire actuelle, afin de préserver la sécurité de toutes et de tous, tout en s’inscrivant dans la démarche de reprise

+33 2 40 82 31 11 http://pornic-leblog.fr/

