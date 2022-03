Fête de la musique Pontonx-sur-l’Adour, 21 juin 2022, Pontonx-sur-l'Adour.

Fête de la musique Pontonx-sur-l’Adour

2022-06-21 – 2022-06-21

Pontonx-sur-l’Adour Landes

EUR Depuis 3 ans, Pontonx fête la musique le 21 juin, date officielle de cette manifestation populaire et gratuite.

Nous vous donnons rendez-vous pour la 4ème session, le 21 juin 2022, avec l’Orchestre Junior, la scène amateur et beaucoup de surprises musicales, pour célébrer la musique vivante et mettre en valeur l’ampleur et la diversité des genres musicaux.

Mêlés à la musique, le marché artisanal et le repas des commerçants viendront abonder cette fête de la musique, chaleureuse et conviviale.

Le groupe 40 animera cette soirée.

Proposé par la ville de Pontonx, en collaboration avec le Conservatoire des Landes et l’ACAP.

+33 5 58 57 50 00

Pontonx-sur-l’Adour

