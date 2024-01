Fête de la musique Salle Avel Dro Plozévet, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la musique Salle Avel Dro Plozévet Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 17:30:00

fin : 2024-06-21

Pendant toute la soirée, la musique résonnera ici pour célébrer de la manière la plus festive possible la nuit la plus courte de l’année et le début de l’été.

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail

Plozévet 29710 Finistère Bretagne



L’événement Fête de la musique Plozévet a été mis à jour le 2024-01-23 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN