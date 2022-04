Fête de la musique Plouarzel Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Plouarzel

Fête de la musique Plouarzel, 24 juin 2022, Plouarzel. Fête de la musique Plouarzel

2022-06-24 18:00:00 – 2022-06-24 23:45:00

Plouarzel Finistère Plouarzel Sur deux scènes et sans interruption dans le parc de la Forge, se succéderont groupes de rock, blues et autres.

Il y en aura pour tous les goûts !!

Restauration sur place. plouarzel.animation@plouarzel.bzh +33 2 98 89 60 07 https://www.plouarzel.fr/plouarzel-animation.html Sur deux scènes et sans interruption dans le parc de la Forge, se succéderont groupes de rock, blues et autres.

Il y en aura pour tous les goûts !!

Restauration sur place. Plouarzel

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouarzel Autres Lieu Plouarzel Adresse Ville Plouarzel lieuville Plouarzel Departement Finistère

Plouarzel Plouarzel Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouarzel/

Fête de la musique Plouarzel 2022-06-24 was last modified: by Fête de la musique Plouarzel Plouarzel 24 juin 2022 finistère Plouarzel

Plouarzel Finistère