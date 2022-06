Fête de la musique Plouarzel Plouarzel Catégories d’évènement: 29810

Plouarzel

Fête de la musique Plouarzel, 24 juin 2022, Plouarzel. Fête de la musique Place de la Forge Jardin de la Forge Plouarzel

2022-06-24 – 2022-06-24 Place de la Forge Jardin de la Forge

Plouarzel 29810 Plouarzel Animation vous invite à partager un moment convivial en musique! Restauration sur place : buvette, crêpes, saucisses, frites..Sur deux scènes, se succéderont chorales, groupes de musique traditionnelle, école de musique, groupes de Rock et de Blues, percussions et fanfares !

Il y en aura pour tous les goûts ! Plouarzel Animation vous invite à partager un moment convivial en musique! Restauration sur place : buvette, crêpes, saucisses, frites..Sur deux scènes, se succéderont chorales, groupes de musique traditionnelle, école de musique, groupes de Rock et de Blues, percussions et fanfares !

Il y en aura pour tous les goûts ! Place de la Forge Jardin de la Forge Plouarzel

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 29810, Plouarzel Autres Lieu Plouarzel Adresse Place de la Forge Jardin de la Forge Ville Plouarzel lieuville Place de la Forge Jardin de la Forge Plouarzel Departement 29810

Plouarzel Plouarzel 29810 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouarzel/

Fête de la musique Plouarzel 2022-06-24 was last modified: by Fête de la musique Plouarzel Plouarzel 24 juin 2022 29810 Plouarzel

Plouarzel 29810