Fête de la Musique Place du Garnal Batz sur mer, samedi 22 juin 2024.

Fête de la Musique FÊTE DE LA MUSIQUE Samedi 22 juin de 16h30 à 00h sur la Place du Garnal Fête populaire par excellence, c'est l'occasion pour nos groupes locaux de jouer et de montrer leur talent !

Fête populaire par excellence, c’est l’occasion pour nos groupes locaux de jouer et de montrer leur talent ! Pour cette Fête de la Musique, la municipalité s’associe à nouveau avec le Bar de la Tour et le restaurant La Salina pour offrir une soirée conviviale et musicale, sur la place du Garnal !

Des chorales aux reprises pop-rock, en passant par le traditionnel bagad, 8 groupes animeront la soirée.

Venez les soutenir et les applaudir ! Au programme de 16h30 à 22h : les chorales « Au Gré des Marées » et de « La Maris Stella », « le Bagad de la Presqu’île », « la Batterie Fanfare de la Côte Sau vage », « Frénésie Music », « Pat et les Pies » et « les Dégats d’chez nous ».

Puis à 22h30 le groupe « LEMON PUNCH » invité par le Bar de la Tour & la Salina, offrira un concert pour clôturer la soirée en beauté !

Ce jeune groupe aux influences Blues-Rock est composé de quatre protagonistes dont chacun agrémente ce fameux cocktail avec une touche de dynamisme, d’acidité, de punch dont il a le secret.

Retrouvez ces habitués de Batz-sur-Mer, avec leurs compositions originales et puissantes mais aussi des reprises ré-arrangées façon Lemon Punch !

