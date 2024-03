Fête de la Musique Place du Garnal 44740 Batz sur mer Batz sur mer, samedi 22 juin 2024.

Fête de la Musique FÊTE DE LA MUSIQUE Samedi 22 juin de 16h30 à 00h sur la Place du Garnal

Fête populaire par excellence, c’est l’occasion pour nos groupes locaux de jouer et de montrer leur talent ! Pour cette Fête de la Musique, la municipalité s’associe à nouveau avec le Bar de la Tour et le restaurant La Salina pour offrir une soirée conviviale et musicale, sur la place du Garnal !

Des chorales aux reprises pop-rock, en passant par le traditionnel bagad, 8 groupes animeront la soirée.

Venez les soutenir et les applaudir ! Au programme de 16h30 à 22h : les chorales « Au Gré des Marées » et de « La Maris Stella », « le Bagad de la Presqu’île », « la Batterie Fanfare de la Côte Sau vage », « Frénésie Music », « Pat et les Pies » et « les Dégats d’chez nous ».

Puis à 22h30 le groupe « LEMON PUNCH » invité par le Bar de la Tour & la Salina, offrira un concert pour clôturer la soirée en beauté !

Ce jeune groupe aux influences Blues-Rock est composé de quatre protagonistes dont chacun agrémente ce fameux cocktail avec une touche de dynamisme, d’acidité, de punch dont il a le secret.

Retrouvez ces habitués de Batz-sur-Mer, avec leurs compositions originales et puissantes mais aussi des reprises ré-arrangées façon Lemon Punch !

Place du Garnal 44740 Batz sur mer

