Fête de la musique Place de l’église La Remaudière, 17 juin 2022, La Remaudière.

Fête de la musique

Place de l’église La Remaudière, le vendredi 17 juin à 19:30

La fête de la musique se fera en partenariat avec la communauté de communes Sèvre et Loire, du département de Loire-Atlantique, et la DRAC, dans le cadre du programme culturel du territoire et se tiendra sur la place de l’église à partir de 19h30 avec la présence de : – La Fanfare des collèges de la CCSL, – Le groupe de musique Cubaine Son Con Cuero, – L’association de danse country Dancing Cow boy, – Et d’autres groupes qui vous attendront pour une soirée festive et conviviale sous le thème de Cuba et de l’Amérique…

Entrée libre

Fête de la musique de La Remaudière

Place de l’église La Remaudière 44430 La Remaudière La Remaudière Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T19:30:00 2022-06-17T23:45:00