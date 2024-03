Fête de la musique Place de l’Eglise 44410 St lyphard St lyphard, samedi 15 juin 2024.

Fête de la musique Fête de la musique dans le bourg organisée par l’Association des commerçants et des artisans de Saint-Lyphard. Concerts, bar et restauration sur place. Samedi 15 juin, 18h00 Place de l’Eglise 44410 St lyphard Gratuit: 0

Début : 2024-06-15T18:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-15T18:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:59:00+02:00

Fête de la musique dans le bourg organisée par l’Association des commerçants et des artisans de Saint-Lyphard.

Concerts, bar et restauration sur place.

Place de l'Eglise 44410 St lyphard
St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 06 95 81 82 18
Email: capsaintlyphard@gmail.com
Site web: https://www.labaule-guerande.com/fete-de-la-musique-st-lyphard.html

