Fête de la musique Plabennec, 30 avril 2022, Plabennec.

2022-04-30

Plabennec Finistère Plabennec Après deux ans de pause forcée, musiciens amateurs et professionnels investiront à nouveau la scène extérieure du

Champ de Foire pour honorer, comme il se doit, cette nouvelle édition de la Fête de la Musique. À cette occasion, vous pourrez profiter de nombreux concerts qui, entre Rock, Pop, Folk, Classique, Jazz…, sauront certainement vous faire passer un moment inoubliable, chaleureux et festif ! +33 2 98 30 78 95 http://www.lechampdefoire.net/

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec

