2022-06-21 18:30:00 – 2022-06-21 22:00:00

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Pour fêter l’arrivée de l’été, venez chanter et danser en famille ou entre amis ! Programme de la soirée : – 18h30/19h30 : Concert-spectacle pour les enfants avec Ricardo

– 20h30/22h : concert tout public avec Duo Wattson Restauration sur place. Pour fêter l’arrivée de l’été, venez chanter et danser en famille ou entre amis ! Programme de la soirée : – 18h30/19h30 : Concert-spectacle pour les enfants avec Ricardo

