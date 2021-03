Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer FÊTE DE LA MUSIQUE Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

FÊTE DE LA MUSIQUE, 19 juin 2021-19 juin 2021, Piriac-sur-Mer. FÊTE DE LA MUSIQUE 2021-06-19 19:00:00 – 2021-06-19 19:00:00

Pour fêter l'arrivée de l'été, venez chanter et danser toute la soirée !

