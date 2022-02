Fête de la Musique – Pervenchères Pervenchères, 18 juin 2022, Pervenchères.

2022-06-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-18

Pervenchères Orne Pervenchères

Fête de la musique organisé par le Comité des fêtes.

Première partie :

A 17h, au Foyer Rural, spectacle « On a dit Love ». Spectacle de chansons et de textes sur le thème de l’Amour, en lien avec l’histoire de Pervenchères. Par les habitants et les élèves de l’école, encadrés par des musiciens et comédiens.

En partenariat avec la Scène Nationale 61, l’artiste Sonia Bester alias Madame Lune aura récolté la parole, les histoires et le vécu des Pervenchérois tout au long de l’année.

Deuxième partie :

A 20h30, concert avec le groupe « Bande à Part » à l’étang. Avec son look pop et un goût prononcé pour le patchwork musical du tout est permis, Bande à part ressuscite les grands noms de la chanson et distille ses compositions originales dans un concert survolté. Le comité des fêtes y tiendra une buvette.

+33 2 33 83 34 37

