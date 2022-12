Fête de la Musique Parthenay Parthenay OT Gâtine Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres EUR La Ville de Parthenay est une petite cité dynamique. Pour la Fête de la Musique, elle ouvre ses rues piétonnes et son quartier historique aux musiciens locaux de tout style, en occupant les terrasses des bars.

Pour 2023, la thématique sera l’interculturel ou comment partager sa culture par la musique.

+33 5 49 94 90 44

