Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay FÊTE DE LA MUSIQUE Parthenay 2021 Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

FÊTE DE LA MUSIQUE Parthenay 2021 Parthenay, 21 juin 2021-21 juin 2021, Parthenay. FÊTE DE LA MUSIQUE Parthenay 2021 2021-06-21 – 2021-06-21 Centre-Ville Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres Quatre lieux, neuf concerts

Pour cette édition, neuf groupes ou formations musicales participent à ce retour de la Fête de la musique dans les rues parthenaisiennes. Jardin des Cordeliers :

19h15-20h30 : ChronoZone – rock progressif

21h15-22h15 : Rheaven – rock/métal

Jauge : 240 personnes Jardin Férolle :

18h15-19h30 : Jazzmuche – jazz manouche

20h15-20h45 : Famous Chorale Band – chorale musiques du monde

21h15-22h15 : Duo Rochais – musiques traditionnelles et compositions vielle à roue Jauge : 130 personnes

Square Robert-Bigot (fond de la place de la Mairie) :

18h-18h45 : Loopholes – métal

19h30-20h30 : MPT Saint-Aubin-le-Cloud et école de musique : musique du monde/classique

Jauge : 270 personnes Amphithéâtre de la Maison des cultures de pays

18h30-22h15 : Scène musiques traditionnelles, avec notamment les Doukelsons

Jauge : 120 personnes Ville de Parthenay dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Lieu Parthenay Adresse Centre-Ville Boulevard de la Meilleraye Ville Parthenay