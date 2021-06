Fête de la musique Parc municipal Les Jardins de l’Europe, 22 juin 2021-22 juin 2021, Aucamville.

Fête de la musique

Parc municipal Les Jardins de l’Europe, le mardi 22 juin à 20:00

Organisée dans le cadre de la 29ème édition du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain. Irina González quartet Formation aux sonorités jazz, afrolatines et caribéennes qui célèbre la douceur de vivre, mais aussi l’amour et le quotidien, parfois amers… Entourée de musiciens expérimentés, s’accordant parfaitement à son univers coloré, Irina interprétera des chansons originales avec beaucoup d’improvisation et de spontanéité sur scène. Flirtant sans cesse avec les rythmes créoles des Caraïbes et du Brésil, tels que la guajira, le son cubain, la samba, la bossa nova, et le gwoka, les musiciens s’inspirent des musiques qui ont baigné leur enfance (Cuba, Guadeloupe, La Réunion, et France) pour former un cocktail multiculturel, un récit au travers l’exil, un moment de douceur et de voyage. Irina González, guitare/chant Sunny Adroit, basse Andy Berald-Catelo, batterie Sylvano Toméi, guitare électrique 1ère partie : Maël Goldwaser Récital de guitare flamenca Comment trouver sa propre personnalité musicale à travers les formes traditionnelles du flamenco, si souvent jouées et revisitées ? La soleá, la bulería, la petenera ou la taranta… Tous ces styles qui font l’âme du flamenco. Telle est la question posée par Maël Goldwaser au cours de son solo. À travers ses compositions, il ne cherche pas à reconstituer un flamenco historique mais propose une musique moderne qui s’appuie sur la rigueur d’une tradition musicale pour se déployer. Le concert aura lieu en extérieur aux Jardins de l’Europe (repli salle Brassens en cas de mauvais temps). Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pensez à amener vos chaises ! Retrouver l’ensemble de la programmation 2021 du Festival sur le site internet dédié.

Gratuit

Parc municipal Les Jardins de l’Europe Place Jean Bazerque Aucamville



2021-06-22T20:00:00 2021-06-22T23:00:00