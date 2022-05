Fête de la musique Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: 35380

Paimpont 35380 Une vingtaine de groupes et de styles différents se produiront tout au long de la journée dans le bourg de Paimpont : rock, pop, blues, chants de marins, chansons, musiques traditionnelles … Accès libre de 11h à 20h. Programmation à venir. Organisée par l’Association Le Dahut. assoledahut@orange.fr +33 2 99 06 99 08 Une vingtaine de groupes et de styles différents se produiront tout au long de la journée dans le bourg de Paimpont : rock, pop, blues, chants de marins, chansons, musiques traditionnelles … Accès libre de 11h à 20h. Programmation à venir. Organisée par l’Association Le Dahut. Paimpont

