Ours maçon, le vendredi 17 juin à 20:30

Entrée Libre ! La première des deux scènes ouvertes de l’année chez l’Ours ! Vous êtes musicien, musicienne, seul.e ou en groupe ? Inscrivez vous pour jouer sur notre scène ce 17 juin ! Vous voulez profiter de la soirée en tant que spectatrice ou spectateur ? Venez découvrir ou redécouvrir ici les talents locaux. Du rap, du rock, du jazz, de la chanson, de l’électro, du reggae…tout peut arriver pour les scènes ouvertes de l’Ours ! Quelles surprises cette année nous réservera-t-elle ? On à hâte de le découvrir !

2022-06-17T20:30:00 2022-06-17T22:30:00

